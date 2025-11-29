STOP au Harcèlement impasse du Complexe Sportif Yssingeaux
STOP au Harcèlement impasse du Complexe Sportif Yssingeaux samedi 29 novembre 2025.
STOP au Harcèlement
impasse du Complexe Sportif Complexe Omnisports de Choumouroux (C.O.C.) Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29 17:30:00
Date(s) :
2025-11-29
Événement ouvert à tous dès la maternelle. Agis maintenant ! Comprendre, prévenir et agir contre le harcèlement scolaire. Cours de self-défense dès 6 ans avec Alain Leclair, 5ème Dan de karaté. Buvette et crêpes sur place.
.
impasse du Complexe Sportif Complexe Omnisports de Choumouroux (C.O.C.) Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 59 87 57
English :
Event open to everyone from kindergarten upwards. Act now! Understand, prevent and act against bullying at school. Self-defense classes from age 6 with Alain Leclair, 5th Dan in karate. Refreshments and crêpes on site.
German :
Veranstaltung für alle ab dem Kindergartenalter. Handle jetzt! Mobbing in der Schule verstehen, vorbeugen und dagegen vorgehen. Selbstverteidigungskurse ab 6 Jahren mit Alain Leclair, 5. Dan Karate. Getränke und Crêpes vor Ort.
Italiano :
Questo evento è aperto a tutti, dalla scuola materna in su. Agisci ora! Capire, prevenire e agire contro il bullismo a scuola. Corsi di autodifesa a partire dai 6 anni con Alain Leclair, 5° Dan di karate. Rinfresco e crêpes a disposizione.
Espanol :
Este acto está abierto a todos, desde la guardería en adelante. ¡Actúa ya! Comprender, prevenir y actuar contra el acoso escolar. Clases de defensa personal a partir de 6 años con Alain Leclair, 5º Dan de kárate. Refrescos y crepes.
L’événement STOP au Harcèlement Yssingeaux a été mis à jour le 2025-11-14 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire