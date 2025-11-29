STOP au Harcèlement impasse du Complexe Sportif Yssingeaux

STOP au Harcèlement

impasse du Complexe Sportif Complexe Omnisports de Choumouroux (C.O.C.) Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 17:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Événement ouvert à tous dès la maternelle. Agis maintenant ! Comprendre, prévenir et agir contre le harcèlement scolaire. Cours de self-défense dès 6 ans avec Alain Leclair, 5ème Dan de karaté. Buvette et crêpes sur place.

.

impasse du Complexe Sportif Complexe Omnisports de Choumouroux (C.O.C.) Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 59 87 57

English :

Event open to everyone from kindergarten upwards. Act now! Understand, prevent and act against bullying at school. Self-defense classes from age 6 with Alain Leclair, 5th Dan in karate. Refreshments and crêpes on site.

German :

Veranstaltung für alle ab dem Kindergartenalter. Handle jetzt! Mobbing in der Schule verstehen, vorbeugen und dagegen vorgehen. Selbstverteidigungskurse ab 6 Jahren mit Alain Leclair, 5. Dan Karate. Getränke und Crêpes vor Ort.

Italiano :

Questo evento è aperto a tutti, dalla scuola materna in su. Agisci ora! Capire, prevenire e agire contro il bullismo a scuola. Corsi di autodifesa a partire dai 6 anni con Alain Leclair, 5° Dan di karate. Rinfresco e crêpes a disposizione.

Espanol :

Este acto está abierto a todos, desde la guardería en adelante. ¡Actúa ya! Comprender, prevenir y actuar contra el acoso escolar. Clases de defensa personal a partir de 6 años con Alain Leclair, 5º Dan de kárate. Refrescos y crepes.

L’événement STOP au Harcèlement Yssingeaux a été mis à jour le 2025-11-14 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire