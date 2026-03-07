Stop aux clichés // égalité fille-garçon, parlons-en ! Jeu de Paume Rennes
Atelier Stop aux clichés : égalité fille-garçon, parlons-en ! pour les 8-10 ans Un atelier animé par Suzette décolle les étiquettes ! Gratuit, sur inscription
Un atelier animé par Suzette décolle les étiquettes !
Gratuit, sur inscription au 02.21.02.22.40 ou [contact@jeudepaumerennes.fr](mailto:contact@jeudepaumerennes.fr)
Début : 2026-03-14T10:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-14T11:30:00.000+01:00
Jeu de Paume 12, rue Saint-Louis, Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
