Stop aux Fake News ! : rencontre-débat LSF/FR avec Lise Pressac et Lina Fourneau Bibliothèque Saint-Eloi Paris

Journaliste spécialisée en presse écrite, Lina Fourneau s’intéresse aux enjeux sociétaux du numérique et à la désinformation. Journaliste et animatrice, Lise Pressac travaille pour la radio et la télévision. Elle est aussi enseignante en école de journalisme.

Elles vous initieront au décryptage de l’info et vous apprendront à débusquer les fausses informations, ou « fake news », à travers la présentation de leur nouveau livre documentaire pour les ados, Stop aux Fake News ! (éditions Magenta, 2026). Venez exercer votre esprit critique !

Nous

échangerons autour de toutes ces questions : Est-ce qu’on a le droit de tout dire sur les réseaux sociaux ? À quoi faut-il faire attention avant de partager une info ? Qu’est-ce qu’un deepfake ?

Leur livre sera à vendre sur place.

en présence d’interprètes LSF/FR

samedi 18 avril, 16h

ados dès 10 ans et leurs parents

sur inscription à partir du 18 mars

Lina Fourneau et Lise Pressac ; Crédits : Lina Fourneau/Wilfrid Arondel

Dans le cadre du festival En quête d’info, la bibliothèque Saint-Éloi accueille Lise Pressac et Lina Fourneau, journalistes spécialistes de l’éducation aux médias et à l’information.

Le samedi 18 avril 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/



