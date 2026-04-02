Stop motion à la médiathèque Charlie Chaplin, Médiathèque Charlie Chaplin, Chambry
Stop motion à la médiathèque Charlie Chaplin, Médiathèque Charlie Chaplin, Chambry jeudi 2 avril 2026.
Stop motion à la médiathèque Charlie Chaplin 2 – 30 avril, certains jeudis Médiathèque Charlie Chaplin Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-02T08:50:00+02:00 – 2026-04-02T11:45:00+02:00
Fin : 2026-04-30T08:50:00+02:00 – 2026-04-30T11:45:00+02:00
Ecriture, recherche de sons et bruitages, tournage…La classe de GS/CP/CE1 crée deux projets avec les conseillers numériques du Département.
Médiathèque Charlie Chaplin rue Renoir 02000 CHAMBRY Chambry 02000 Aisne Hauts-de-France
Les élèves de l’école investissent la médiathèque durant plusieurs semaines pour une création animée !