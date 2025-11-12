Stop Motion Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier

Stop Motion Mercredi 12 novembre, 14h30 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Début : 2025-11-12T14:30:00 – 2025-11-12T16:00:00

Découvrez le stop motion, laissez libre cours à votre imagination et venez réaliser votre propre petit film.

A partir de 8 ans.

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

Animation image par image Atelier