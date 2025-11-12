Stop Motion Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier
Stop Motion Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier mercredi 12 novembre 2025.
Stop Motion Mercredi 12 novembre, 14h30 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-12T14:30:00 – 2025-11-12T16:00:00
Fin : 2025-11-12T14:30:00 – 2025-11-12T16:00:00
Découvrez le stop motion, laissez libre cours à votre imagination et venez réaliser votre propre petit film.
A partir de 8 ans.
Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]
Animation image par image Atelier