Stop motion Centre Culturel de la Visitation Périgueux mardi 10 février 2026.
Centre Culturel de la Visitation 5 Rue Littré Périgueux
2026-02-10
Réalisation d'un film collectif sur banc titre, papier découpés et objets écriture, création de décors, tournages et présonorisation
+33 5 53 53 55 17 lavisitation@perigueux.fr
