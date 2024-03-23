THYLACINE – ARKEA ARENA Floirac

THYLACINE – ARKEA ARENA Floirac samedi 25 avril 2026.

THYLACINE Début : 2026-04-25 à 20:00. Tarif : – euros.

UNI-T PRODUCTION PRESENTE : THYLACINEIl faut parfois se de´raciner pour s’accorder avec soi-me^me et avec le monde alentour.C’est en tout cas selon ce pre´cepte qui lui a jusqu’ici si bien re´ussi que Thylacine a de´cide´ de poursuivre sa que^te cre´ative. L’artiste qu’on a suivi a` bord du Transsibe´rien, sur les routes de la Cordille`re des Andes et des I^les Fe´roe´, ou en Turquie pour y apprendre a` jouer du bag?lama, a de´cide´ pour son nouvel album Roads vol. 3 de s’e´loigner a` nouveau des automatismes cre´atifs de son studio parisien. Lui, qui confesse avoir du mal a` composer deux morceaux dans un seul et me^me endroit, a cette fois de´cide´ d’arpenter pendant trois mois un nouveau continent.Toujours embarque´ dans sa de´sormais fameuse caravane flamboyante, une Airstream de 1972 e´quipe´e pour enregistrer, travailler et interpre´ter ses voyages pas comme les autres, William Reze´-Thylacine s’est donne´ le temps dont il avait besoin. Ce temps qui manque quand on est ensable´ dans la routine et le rythme des tourne´es, ce temps qu’il faut pour que les voyages soient d’authentiques expe´riences et que l’intuition se transforme en une matie`re toujours plus audacieuse et originale. Cet album s’annonce à l’image d’un étonnant périple. Un véritable vertige cre´atif, re´sultat de profondes interrogations sur son art et sa pratique face aux e´quilibres du monde qui l’entoure. Une nouvelle odysse´e musicale qui fait de Thylacine un artiste fondamentalement unique en son genre.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ARKEA ARENA 48-50 AVENUE JEAN ALFONSEA 33270 Floirac 33