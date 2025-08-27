Stories – La dernière tournée Cité des Congrès Nantes

Stories – La dernière tournée Cité des Congrès Nantes dimanche 11 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-11 17:00 – 18:15

Gratuit : non 39 € / 49 € 39 € / 49 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/stories-la-derniere-tournee.html Tout public

Danse Entre tradition et modernité, « Stories » donne aux claquettes une impulsion nouvelle. Élégance et explosivité se mêlent pour donner vie à un spectacle narratif d’1h15 au rythme effréné. Le spectacle retrace l’histoire d’Icare, un jeune acteur dont les films connaissent un franc succès, et qui dans l’ombre subit l’ascendance oppressante de son réalisateur. Après une dispute avec ce dernier, le jeune homme se retrouve prisonnier du film qui le lie au cinéaste. Lauréat de 3 Trophées de la Comédie Musicale, « Stories » est le premier spectacle de la RB Dance Company, la compagnie créée par Romain Rachline Borgeaud. Finaliste de « La France a un Incroyable Talent », la RB arpente les plateaux TV comme « Le Late d’Alain Chabat », « Danse avec les Stars », « Le Grand Echiquier » et « Miss France ». La compagnie française se produit désormais sur les plus grandes scènes internationales. Représentation dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/stories-la-derniere-tournee.html