STORIES – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand

STORIES – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand jeudi 22 janvier 2026.

STORIES Début : 2026-01-22 à 20:30. Tarif : – euros.

RB PRODUCTION PRESENTE : STORIES, LA DERNIÈRE TOURNÉEAprès plus de 100 000 spectateurs en France et à l’international, le phénomène reprend une dernière fois la route en 2025 !Entre tradition et modernité, « Stories » donne aux claquettes une impulsion nouvelle.Élégance et explosivité se mêlent pour donner vie à un spectacle narratif d’1h15 au rythme effréné.Le spectacle retrace l’histoire d’Icare, un jeune acteur dont les films connaissent un franc succès et qui, dans l’ombre, subit l’ascendance oppressante de son réalisateur. Après une dispute avec ce dernier, le jeune homme se retrouve prisonnier du film qui le lie au cinéaste.Lauréat de 3 Trophées de la Comédie Musicale, « Stories » est le premier spectacle de la RB Dance Company, la compagnie créée par Romain Rachline Borgeaud.Finaliste de « La France a un Incroyable Talent », la RB arpente les plateaux TV comme « Le Late d’Alain Chabat », « Danse avec les Stars », « Le Grand Echiquier » et « Miss France ». La compagnie française se produit désormais sur les plus grandes scènes internationales.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63