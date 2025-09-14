Storkafascht Durlinsdorf

Storkafascht Durlinsdorf dimanche 14 septembre 2025.

Storkafascht

1b rue de Dannemarie Durlinsdorf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-14 12:00:00
fin : 2025-09-14

Date(s) :
2025-09-14

Déjeuner dansant avec Jean-Louis (Menu Jambon, frites, salade); Sur réservation au 06 42 35 51 57
Déjeuner dansant avec Jean-Louis (Menu Jambon, frites, salade)

Sur réservation au 06 42 35 51 57   .

1b rue de Dannemarie Durlinsdorf 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 42 35 51 57 

English :

Lunch dance with Jean-Louis (Menu: Ham, French fries, salad); Reservations required on 06 42 35 51 57

German :

Lunchtanz mit Jean-Louis (Menü: Schinken, Pommes frites, Salat); Reservierung unter 06 42 35 51 57

Italiano :

Pranzo danzante con Jean-Louis (Menu: prosciutto, patatine, insalata); Prenotare in anticipo allo 06 42 35 51 57

Espanol :

Almuerzo baile con Jean-Louis (Menú: jamón, patatas fritas, ensalada); Reserve con antelación en el 06 42 35 51 57

L’événement Storkafascht Durlinsdorf a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de tourisme du Sundgau