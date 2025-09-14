Storkafascht Durlinsdorf
Storkafascht Durlinsdorf dimanche 14 septembre 2025.
Storkafascht
1b rue de Dannemarie Durlinsdorf Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-09-14 12:00:00
Déjeuner dansant avec Jean-Louis (Menu Jambon, frites, salade)
Sur réservation au 06 42 35 51 57 .
1b rue de Dannemarie Durlinsdorf 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 42 35 51 57
English :
Lunch dance with Jean-Louis (Menu: Ham, French fries, salad); Reservations required on 06 42 35 51 57
German :
Lunchtanz mit Jean-Louis (Menü: Schinken, Pommes frites, Salat); Reservierung unter 06 42 35 51 57
Italiano :
Pranzo danzante con Jean-Louis (Menu: prosciutto, patatine, insalata); Prenotare in anticipo allo 06 42 35 51 57
Espanol :
Almuerzo baile con Jean-Louis (Menú: jamón, patatas fritas, ensalada); Reserve con antelación en el 06 42 35 51 57
