Stranded Horse & Boubacar Cissokho Cholet

Stranded Horse & Boubacar Cissokho

13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 17 EUR

Début : 2025-10-04 20:30:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

S’appropriant la kora instrument à cordes d’Afrique de l’Ouest de façon singulière, Yann Tambour, alias Stranded Horse, colore son folk anglo-saxon de sonorités mandingues. Lorsque Boubacar Cissokho l’accompagne, son projet révèle toute sa splendeur, dans un mariage virtuose de cordes, entre une kora et une guitare classique. .

13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr

