Stranded Horse & Boubacar Cissokho Cholet
samedi 4 octobre 2025
Stranded Horse & Boubacar Cissokho
13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 20:30:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
S'appropriant la kora instrument à cordes d'Afrique de l'Ouest de façon singulière, Yann Tambour, alias Stranded Horse, colore son folk anglo-saxon de sonorités mandingues. Lorsque Boubacar Cissokho l'accompagne, son projet révèle toute sa splendeur, dans un mariage virtuose de cordes, entre une kora et une guitare classique.
13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr
L’événement Stranded Horse & Boubacar Cissokho Cholet a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme du Choletais