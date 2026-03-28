Strange Dimanche Batucabach LaPéniche Chalon-sur-Saône

Strange Dimanche Batucabach

LaPéniche 52 quai Saint Cosme Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 18:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

STRANGE DIMANCHE BATUCABACH

Bach, le Samba et l’Équation MagiqueEt si le plus grand génie de la musique baroque avait des racines brésiliennes ? C’est le pari fou de BATUCABACH, un spectacle hybride qui bouscule les codes et les époques. À travers la musique des chiffres et une dose massive de magie musicale, quatre musiciens virtuoses et un illusionniste conférencier totalement forcené débarquent à LaPéniche pour vous démontrer par $A + B$ une théorie révolutionnaire le génie universel de Jean-Sébastien BACH serait issu de sa rencontre plus que probable avec le samba brésilien.Entre virtuosité technique et grand bluff savamment orchestré, ce spectacle est une véritable expérience immersive. Que vous soyez un expert du contrepoint baroque, un mordu de percussions sud-américaines, ou que vous ne connaissiez strictement rien ni à l’un, ni à l’autre, ce voyage est fait pour vous. C’est une invitation à lâcher prise, où l’illusion vient chatouiller la réalité historique pour le plaisir des oreilles et des yeux.

Line-up Patrick RUDANT Piccolo baroqueOlivier MONTANGERAND Repinique Cabasa TamborimPierre CORBI Surdo brésilienGérald PUYRAVAUD Tamborim PandeiroHervé DUCA Magicien Illusionniste

Mise en scène et regards extérieurs Catherine GOURDON et Nicolas DEWYNTERUn moment suspendu, drôle et brillant, pour réinventer ensemble le rituel du dimanche après-midi. .

LaPéniche 52 quai Saint Cosme Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org

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English : Strange Dimanche Batucabach

L’événement Strange Dimanche Batucabach Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-28 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)