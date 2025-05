Strange o’clock – Le Grand Logis Bruz, 13 mai 2025, Bruz.

Strange o’clock Le Grand Logis Bruz Mardi 13 mai, 20h30 Gratuit, dans la limite des places disponibles

À mi-chemin entre le blues et la world musique, Strange o’clock fusionne et façonne ce que chacun d’entre eux porte en lui.

**CONCERT AU COIN DU BAR** _(gratuit)_

Il lui a donné de son blues, elle, de sa fibre africaine. Ainsi leurs racines se sont entremêlées au point d’être aujourd’hui, indissociables. À mi-chemin entre le blues et la world musique, Strange o’clock fusionne et façonne ce que chacun d’entre eux porte en lui. Une fusion de différentes cultures, une sensibilité à fleur de peau, une énergie et une envie folle de déplacer les montagnes de notre monde en tourmente. Sur un jeu de riffs purs et profonds, soutenu par une calebasse à pulse minimale, s’entremêlent de mélodieuses bribes de notes mandingue et touareg. En anglais, français et dioula, elle y pose sa voix avec passion et conviction. C’est ainsi qu’ils portent leur rage de vivre, l’espoir et le besoin intarissable de liberté. Alliage de blues, rock, musiques mandingue et touareg, Strange o’clock vous plonge dans un univers empli de charme et d’énergie. Un voyage aux notes sans frontières, qui ressource et unifie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-13T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-05-13T21:30:00.000+02:00

accueil.grandlogis@ville-bruz.fr 0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/

Le Grand Logis 10 Av. du Général de Gaulle, 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine