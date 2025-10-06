STRANO – CHAPITEAU Pau

STRANO Début : 2026-05-11 à 20:00. Tarif : – euros.

ESPACES PLURIELS PRÉSENTE : STRANOCIRQUE TROTTOLASTRANOCIRQUEDIMANCHE 10 MAI / 18H30 – LUNDI 11 MAI / 20HSOUS CHAPITEAU / STADE TISSIE1H25Le Cirque Trottola poursuit, avec cette nouvelle création, sa quête du beau et du fragile. Mêlant sérieux et bonne humeur dans des scènes aux accents shakespeariens, son quatuor de clowns, acrobates et musiciens nous plonge dans un rêve cousu main. Du grand art !Né du désir de renouer avec le cirque d’antan, Trottola sillonne le monde dans son chapiteau rouge parsemé de guirlandes lumineuses. Une bouffée de nostalgie s’empare du spectateur au vu des gradins et de la machinerie grinçante qui accompagne le spectacle. Titoune et Bonaventure Gacon cultivent ce retour en enfance. Ils nous livrent une fable faussement légère qui fait se côtoyer le tragique et le sublime et fait surgir le comique de la noirceur, au son vibrant d’un orgue suspendu. On rit, on frissonne mais l’essentiel est ailleurs. Dans le décalage irrésistible de ces personnages mi-Pierrot, mi-Gargantua qui dialoguent devant nous, Strano est un mélange de sentiments à fleur de piste : étrange (strano en italien), immensément poétique, très souvent drôle, mais aussi profondément grave. L’émerveillement naît de l’humain, des acrobaties à couper le souffle, de cet équilibre final entre les corps, comme un point d’entente entre la foi en l’humanité et le désenchantement.Avec le soutien de la ville de Pau / Co-production Espaces Pluriels

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CHAPITEAU STADE TISSIE -AV. GASTON LACOSTE 64000 Pau 64