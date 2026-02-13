Strano – Cirque Trottola, Boulodrome de Labarre, Foix, Foix

Strano – Cirque Trottola 11 – 18 avril Boulodrome de Labarre, Foix Ariège

Tandis qu’au dehors gronde le fracas du monde, le chapiteau du cirque Trottola se fait refuge. On s’y réchauffe à la chaleur humaine de ces clowns mélancoliques qui, entre facéties et acrobaties, nous accueillent dans leur monde poétique. Un évènement de cette saison des 40 ans de l’Estive !

Boulodrome de Labarre, Foix Labarre, Foix Foix 09000 Ariège Occitanie

Photo Fanchon Bilbille