STRANO CIRQUE TROTTOLA Clermont-l’Hérault

Parking cours de la Chicane Clermont-l'Hérault Hérault

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23 2025-11-27 2025-11-28

Un chapiteau de cirque, rouge, au centre de la place du centre de la ville. Dehors les tempêtes font rage, une lumière subsiste à l’intérieur. Des gens de cirque se glissent sous la toile pour tenter d’échapper au monde, à l’absurde, à la guerre au loin. Ils y trouvent là une atmosphère particulière, une musique hors du temps qui tord la réalité et les embarquent dans un autre monde, lointain, appartenant au souvenir du souvenir, peut-être d’un cirque, celui de notre enfance.

Spectacle accueilli avec le soutien de La Verrerie d’Alès, Pôle national du cirque Occitanie, dans le cadre de Temps de Cirques dans l’Hérault.

Dès 10 ans.

Durée 1h25.

SILLON PROLONGEAIT LA SOIRÉE ?!

Après les représentations, dégustez la soupe préparée pour l’occasion.

Buvette ouverte 1h avant et après chaque représentation.

Pas de restauration sur place.

N’hésitez pas à nous rejoindre avec votre snacking acheté auprès des commerçants clermontais. .

Parking cours de la Chicane Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 36 01 14 29

English :

A refuge from the absurdity of the world… There’s a big top there.

Circus folk slip under the canvas to escape the world, the absurdity, the war in the distance. They find there a special atmosphere, a timeless music that twists reality and takes them into another, distant world, belonging to the memory of a circus, that of our childhood.

German :

Ein Zufluchtsort vor der Absurdität der Welt? Dort steht ein Zirkuszelt.

Zirkusleute schlüpfen unter die Plane und versuchen, der Welt, der Absurdität und dem Krieg in der Ferne zu entfliehen. Sie finden dort eine besondere Atmosphäre, eine zeitlose Musik, die die Realität verdreht und sie in eine andere, ferne Welt entführt, die der Erinnerung an die Erinnerung an einen Zirkus, die Erinnerung an unsere Kindheit, angehört.

Italiano :

Un rifugio dall’assurdità del mondo? Lì c’è un tendone.

I circensi si infilano sotto la tela per cercare di sfuggire al mondo, all’assurdità, alla guerra in lontananza. Lì trovano un’atmosfera speciale, una musica senza tempo che stravolge la realtà e li porta in un altro mondo, lontano, un mondo che appartiene alla memoria di un circo, il circo della nostra infanzia.

Espanol :

Un refugio contra el absurdo del mundo… allí hay una carpa.

La gente del circo se desliza bajo la lona para intentar escapar del mundo, del absurdo, de la guerra en la distancia. Allí encuentran una atmósfera especial, una música intemporal que retuerce la realidad y les transporta a otro mundo lejano, un mundo que pertenece al recuerdo de un circo, el circo de nuestra infancia.

