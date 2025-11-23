STRANO – SOUS CHAPITEAU – CLERMONT L’HERAULT Clermont L Herault

STRANO Début : 2025-11-23 à 17:00. Tarif : – euros.

Un refuge, tendre et fragile, face à l’absurdité du monde…Il y a là un chapiteau.Un chapiteau de cirque, rouge, au centre de la place du centre de la ville.Dehors les tempêtes font rage, une lumière subsiste à l’intérieur.Des gens de cirque se glissent sous la toile pour tenter d’échapper au monde, à l’absurde, à la guerre au loin.Ils y trouvent là une atmosphère particulière, une musique hors du temps qui tord la réalité et les embarquent dans un autre monde, lointain, appartenant au souvenir du souvenir, peut-être d’un cirque, celui de notre enfance. SILLON PROLONGEAIT LA SOIRÉE ?! Après les représentations, dégustez la soupe préparée pour l’occasion. Buvette ouverte 1h avant et après chaque représentation. Pas de restauration sur place.N’hésitez pas à nous rejoindre avec votre snacking acheté auprès des commerçants clermontais. ————————————————-*Sous chapiteau chaufféSpectacle accueilli avec le soutien de La Verrerie d’Alès, Pôle national du cirque Occitanie, dans le cadre de Temps de Cirques dans l’Hérault.

SOUS CHAPITEAU – CLERMONT L’HERAULT COURS DE LA CHICANE 34800 Clermont L Herault 34