Strasbourg, capitale de Noël

Strasbourg Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-26

fin : 2025-12-24

2025-11-26

Durant cette période, l’ambiance qui règne dans la ville est unique. Les façades et les rues se parent de leurs plus beaux atours, les vitrines scintillent, les odeurs de cannelle et d’épices évoquent des souvenirs d’enfance, les chants de Noël résonnent au fond des églises. Toute la ville se transforme en un écrin enchanteur.

Offrez-vous une parenthèse enchantée à Strasbourg !

La tradition du marché de Noël à Strasbourg remonte au XVIe siècle. C’est le plus ancien de France, et l’un des plus anciens d’Europe.

Symbole incontournable de Strasbourg, capitale de Noël , le grand sapin se dresse de toute sa hauteur sur la place Kléber. C’est le plus haut sapin naturel décoré en Europe.

Dans les rues, sur les places et placettes de la ville, pas loin de 300 chalets superbement décorés et illuminés proposent une multiplicité de produits permettant aux promeneurs de préparer dignement Noël cadeaux originaux, objets traditionnels pour la décoration du sapin… sans oublier les traditionnelles gourmandises (en particulier les bredle petits biscuits de Noël et le vin chaud !).

Strasbourg est, durant tout le mois de décembre, l’une des villes les plus illuminées d’Europe. Une véritable ambiance de conte de fée, qui enchante tous les visiteurs.

Strasbourg Capitale de Noël, une histoire qui se réinvente… et qui dure depuis 1570 ! 0 .

English :

During this period, the atmosphere in the city is unique. The facades and streets are decked out in their finest finery, the shop windows sparkle, the smell of cinnamon and spices evokes memories of childhood, and the Christmas carols echo from the churches. The whole city is transformed into an enchanting setting.

German :

Während dieser Zeit herrscht in der Stadt eine einzigartige Stimmung. Die Fassaden und Straßen schmücken sich mit ihrem schönsten Schmuck, die Schaufenster funkeln, der Duft von Zimt und Gewürzen weckt Kindheitserinnerungen, und in den Kirchen klingen Weihnachtslieder aus den Tiefen. Die ganze Stadt verwandelt sich in ein zauberhaftes Schmuckkästchen.

Italiano :

In questo periodo l’atmosfera in città è unica. Le facciate e le strade sono addobbate con i loro abiti più belli, le vetrine dei negozi scintillano, il profumo di cannella e spezie evoca ricordi d’infanzia e i canti natalizi riecheggiano dalle chiese. L’intera città si trasforma in uno scenario incantevole.

Espanol :

Durante este periodo, el ambiente de la ciudad es único. Las fachadas y las calles se engalanan con sus mejores galas, los escaparates brillan, el olor a canela y especias evoca recuerdos de la infancia y los villancicos resuenan en las iglesias. Toda la ciudad se transforma en un escenario encantador.

