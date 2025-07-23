Strasbourg mon amour

Place Kléber Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-06

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-06

Strasbourg réinvente la fête des amoureux !

Avec son patrimoine remarquable, ses maisons à colombages et ses ruelles pittoresques, ses canaux et ses ponts, Strasbourg est une ville on ne peut plus romantique.

Pour cette douzième édition de « Strasbourg mon amour », la capitale européenne se mobilise une nouvelle fois, avec une programmation tout à la fois culturelle, poétique, glamour… et un zeste décalée !

La Saint-Valentin qui change de la Saint-Valentin, c’est à Strasbourg… mon amour !

Découvrez prochainement le programme de l’édition 2025 sur www.strasbourg-monamour.eu ! .

Place Kléber Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 52 28 28

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Strasbourg mon amour Strasbourg a été mis à jour le 2025-06-12 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg