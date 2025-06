Strass & cie – par Ô P’tits Coins Le 20 mille Nantes 16 juillet 2025 10:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-16 10:00 – 12:00

Gratuit : non 20 € 20 € Réservation : optitscoins.fr/les-ateliers Tout public

Pour cet atelier, venez coller des strass et sequins, au gré de vos envies créatives, sur le support de votre choix : création d’une broche, customisation d’un accessoire type casquette, ou autre. La colle utilisée demande un temps de séchage, les pièces seront donc récupérées à partir du lendemain, et selon les disponibilités de chacun et chacune. Public : ados, adultes

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

0625809091 https://optitscoins.fr/les-ateliers/strass-cie