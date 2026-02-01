Stratégie et astuces des végétaux pour se reproduire Fontaine-Saint-Lucien

Stratégie et astuces des végétaux pour se reproduire

2026-02-12 18:00:00

2026-02-12 19:30:00

2026-02-12

Comment perpétuer l’espèce quand on a les pieds liés au sol ? Voilà l’enjeu auquel sont confrontés les végétaux…

Parfums envoutants, couleurs chatoyantes, mimétisme, tout est bon pour attirer les pollinisateurs ! Mais ces derniers sont-ils toujours nécessaires ? Et comment éviter l’autofécondation ? Nombre de ces secrets vous seront dévoilés lors de cette conférence… Places limitées, pensez à vous inscrire à natura2000@beauvaisis.fr

English :

How do you perpetuate your species when your feet are tied to the ground? That’s the challenge facing plants…

Bewitching fragrances, shimmering colors, mimicry: all are good ways of attracting pollinators! But are pollinators always necessary? And how can we avoid self-fertilization? Many of these secrets will be revealed during this conference… Places are limited, so register at natura2000@beauvaisis.fr

