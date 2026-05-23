STRATUS Sextet (Jazz), La Loco, Quimperlé

Informations pratiques

STRATUS Sextet (Jazz) Dimanche 4 octobre, 18h00 La Loco Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T18:00:00+02:00 – 2026-10-04T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T18:00:00+02:00 – 2026-10-04T22:00:00+02:00

18h00-22h00

La Loco – 33 boulevard de la gare Quimperlé

️ PAF :Don libre

STRATUS SEXTET, groupe de jazz crée en 2014 entre St-Brieuc et Rennes, vous propose une musique remplie de bonnes vibrations aux notes cuivrées !

Du jazz funky de Roy Hargrove, Kenny Garrett au jazz lyrique de Stefano Di Battista, en passant par le jazz fusion de Snarky Puppy, Crusaders, leur musique chaleureuse saura vous ravir !

Le groupe peut également se produire en quartet (guitare/claviers/basse/batterie) pour des standards de George Benson , Lee Ritenour, Marcus Miller, Larry Carlton…

https://youtu.be/nR7n1FcwIoc

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La Loco Boulevard de la Gare, 29300 Quimperlé, France Quimperlé 29300 Finistère Bretagne [{« data »: {« author »: « Tonino De La Cueva », « cache_age »: 86400, « description »: « Guitare : Gu00e9rard , Clavier : David , Batterie : Erwan , Saxophone : Philippe , Trompette : Samuel , Basse : Tonino de la Cuevancaptation vidu00e9o : Aurelie Delande lors du festival de la lanterne u00e0 Combourg en 2023 », « type »: « video », « title »: « Teaser Stratus Sextet », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/nR7n1FcwIoc/hqdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=nR7n1FcwIoc », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCR25QS_GoopyVSIxZbVn-pw », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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STRATUS Sextet (Jazz)