STRAVINSKY / BEETHOVEN – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt vendredi 31 octobre 2025.

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : STRAVINSKY / BEETHOVENDe l’intime au sacrésoliste : Eric Lacrouts – Direction : Florent des Boscs Texte de présentation de l’évènement : Il y a dans le chant du violon une tendresse qui ressemble à l’aube. Beethoven y dépose une lumière fragile, comme une confidence offerte au silence. Puis vient la danse des forces profondes, lorsque Stravinsky réveille la terre. Le rythme se fait battement du monde, appel d’un printemps premier, où l’homme rejoint la ferveur des rites anciens.Venez écouter ce dialogue entre l’intime et le sauvage, entre la romance qui s’élève et le rite qui embrase. Vous y découvrirez une musique qui parle autant au cœur qu’aux sens, et qui transforme l’instant en expérience inoubliable.

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92