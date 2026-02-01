STRAVINSKY ET LA DANSE Rivesaltes
STRAVINSKY ET LA DANSE
Avenue de la Marne Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Début : 2026-02-21 18:00:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Nouveau spectacle du Conservatoire au cœur des œuvres fondatrices de la danse classique.
Avenue de la Marne Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
New Conservatoire show at the heart of the founding works of classical dance.
