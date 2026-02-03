Stray to England – par le CITO Théâtre du Sphinx Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-28 21:00 – 22:30

Gratuit : non 13 € 13 € Billetterie : theatredusphinx.com Tout public

Comédie romantique A la suite d’une déchirure amoureuse et sur le conseil de ses amis, elle décide de partir, de changer de vie et de prendre un nouveau départ : make a fresh start, let’s go to England ! « Stray to England » est une comédie romantique inspirée du travail du scénariste Richard Curtis (« 4 mariages et un enterrement », « Coup de foudre à Notting Hill », « Le journal de Bridget Jones »). L’Angleterre débarque en France et on retrouve, dans « Stray to England », des références citées pèle-mêle de The Office, Monty Python, Mr Bean, le punk, Fleabag, Mc Cartney, le gazon, la bière, les pubs, Queen, la Reine and Sir Elton John. Auteur : Fréderic EnglishSur scène : Pauline Guicheteau, Axelle Hayer, Bertille Legoux, Laurent Gouzien, Matthieu Gineau, Matthieu Tarin, Mickaël Dion, Caroline Fournier, François-Xavier Perennou, Julie Tailleur, Chloé Audrain, Marion Boulay, Céline La Paillette, Caroline Decagny, Jérome CormierMise en scène : Joe Fuego/Fréderic English La Compagnie du CITO (Cours d’improvisation théâtrale de l’Ouest) s’appuie sur l’improvisation théâtrale pour créer ses spectacles. L’improvisation peut s’y trouver brute, orientée, répétée ou même être substituée à du texte. Elle est un moyen de création et d’action pour fournir notre objet artistique. Nous distancions l’improvisation théâtrale de son intérêt performatif pour servir notre spectacle. Durée : 1h30 Représentations :du jeudi 26 au samedi 28 février 2026 à 21hdimanche 1er mars 2026 à 16h

Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/



