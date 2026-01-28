Stream of Consciousness – Compagnie Raw Edge Le Regard du Cygne Paris
Stream of Consciousness est une pièce chorégraphique issue d’une collaboration internationale entre la compagnie italienne Raw Edge et la compagnie parisienne Flies, en production déléguée.
Dirigée par la chorégraphe Milena Garofalo, la création s’inspire du concept de « flux de conscience » développé par William James et de l’écriture fragmentée de Ulysse de James Joyce. La pièce explore la circulation continue des pensées, des émotions et des souvenirs à travers le corps en mouvement.
La danse se construit sur une non-linéarité du geste, faite de répétitions, de ruptures et de transformations, à l’image de la pensée humaine : instable, cyclique et imprévisible. Les techniques du hip-hop, de la house dance et du floorwork composent un langage physique immédiat et sensible.
Informations pratiques
Représentation : 10 mars à 16h00
Bord de plateau : 17h00 – 17h30
Public : jeunes adultes et adultes
Lieu : Le Regard du Cygne
Dans le cadre d’une collaboration internationale entre la compagnie italienne romaine Raw Edge et la compagnie parisienne Flies, nous vous invitons à découvrir, le 10 mars 2026 au Regard du Cygne, le travail de la chorégraphe Milena Garofalo à travers la pièce Stream of Consciousness. Ce projet est proposé dans le cadre du 70ᵉ anniversaire du jumelage Paris-Rome.
Le mardi 10 mars 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit
Pour la réservation merci d’écrire à l’adresse mail suivante: cieflies.paris@gmail.com
en précisant l’objet suivant : Réservation STREAM OF CONSCIOUSNESS
Public jeunes et adultes.
Le Regard du Cygne 210 Rue de Belleville, 75020 Paris
cieflies.paris@gmail.com
