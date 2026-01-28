Stream of Consciousness – Compagnie Raw Edge Le Regard du Cygne Paris

Stream of Consciousness est une pièce chorégraphique issue d’une collaboration internationale entre la compagnie italienne Raw Edge et la compagnie parisienne Flies, en production déléguée.

Dirigée par la chorégraphe Milena Garofalo, la création s’inspire du concept de « flux de conscience » développé par William James et de l’écriture fragmentée de Ulysse de James Joyce. La pièce explore la circulation continue des pensées, des émotions et des souvenirs à travers le corps en mouvement.

La danse se construit sur une non-linéarité du geste, faite de répétitions, de ruptures et de transformations, à l’image de la pensée humaine : instable, cyclique et imprévisible. Les techniques du hip-hop, de la house dance et du floorwork composent un langage physique immédiat et sensible.

Informations pratiques

Représentation : 10 mars à 16h00

Bord de plateau : 17h00 – 17h30

Public : jeunes adultes et adultes

Lieu : Le Regard du Cygne

Dans le cadre d’une collaboration internationale entre la compagnie italienne romaine Raw Edge et la compagnie parisienne Flies, nous vous invitons à découvrir, le 10 mars 2026 au Regard du Cygne, le travail de la chorégraphe Milena Garofalo à travers la pièce Stream of Consciousness. Ce projet est proposé dans le cadre du 70ᵉ anniversaire du jumelage Paris-Rome.

Pour la réservation merci d'écrire à l'adresse mail suivante: cieflies.paris@gmail.com

en précisant l'objet suivant : Réservation STREAM OF CONSCIOUSNESS

Le Regard du Cygne 210 Rue de Belleville, 75020 Paris

cieflies.paris@gmail.com



