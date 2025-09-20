Street-art à la craie Musée zoologique Strasbourg

Street-art à la craie Musée zoologique Strasbourg samedi 20 septembre 2025.

Street-art à la craie 20 et 21 septembre Musée zoologique Bas-Rhin

Gratuit. Fresque participative

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Participez à une fresque géante avec la dessinatrice Marie-Amandine Duverger !

Rejoignez-nous pour une activité artistique participative, en compagnie de la dessinatrice Marie-Amandine Duverger. Ensemble, imaginez et dessinez des animaux du musée zoologique, sur une fresque géante qui prend pour décor l’architecture de Strasbourg.

Rendez-vous pour petits et grands ! Aucune compétence en dessin n’est requise : il suffit d’avoir l’envie de s’exprimer en couleurs.

Une belle occasion de découvrir la ville autrement et de laisser une trace artistique dans un projet commun, joyeux et éphémère.

Rendez-vous sur le trottoir de la rue Lobstein, juste à côté du musée zoologique, pour participer à l’atelier.

Musée zoologique 29 Boulevard de la Victoire, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Esplanade Bas-Rhin Grand Est 0368850485 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-zoologique Les collections regroupent des centaines de milliers de spécimens sous toutes leurs formes : animaux naturalisés ou en alcool, squelettes, peaux, œufs, nid. En dehors des animaux naturalisés, le musée possède des modèles, dont une cinquantaine en verre soufflé datant de 1890. Ces prouesses artistiques et techniques, réalisées par la famille Blashka, des artisans verriers de Dresde, représentent essentiellement des invertébrés marins. Les collections en carton : S’inspirant d’une technique ancienne usitée par exemple pour le décor de la chapelle du Trianon, le médecin anatomiste Jérôme Auzoux crée en 1822 un procédé nouveau dont un des secrets réside dans la composition d’une pâte originale, la « terre Auzoux ». Après avoir réalisé différents modèles d’organes humains pour l’enseignement en faculté de Médecine, il crée en 1833 ses premiers modèles zoologiques. Tous ses modèles, agrandis mais fidèles à la réalité, ont la particularité de se démonter en différentes parties. En 1926, Emile Topsent, alors directeur du musée, ouvre une salle dite de zoologie appliquée ou des « matières premières tirées du règne animal ». Il y rassemble de nombreux objets usuels ou plus luxueux en usage à l’époque et les matières dont ils sont issus. Reconstitution du cabinet de Jean Hermann (1738-1800). Outre sa vocation de conservation du patrimoine naturel, le musée met également à la disposition des scientifiques du monde entier des spécimens, entre autres, des spécimens de référence ou types. Il possède dans ses réserves des centaines de types (premier spécimen à partir duquel a été décrit une espèce), qui lui confèrent une place de premier rang dans les musées d’Histoire naturelle. Entre l’Australie, le Japon ou les États-Unis, les collections d’éponges et de crustacés, par exemple, voyagent dans le monde entier à la demande des scientifiques. Les pièces ostéologiques ne sont pas en reste et les crânes de loup ont fait récemment l’objet d’une étude génétique. Tram C : arrêt Université

Participez à une fresque géante avec la dessinatrice Marie-Amandine Duverger !

© Jardin des Sciences