Gironde

2025-06-02

2025-06-07

Venez découvrir l’univers de l’art urbain lors de cette semaine de résidence au travers de rencontres et d’échanges avec les artistes. Cette année nous recevons neuf nouveaux street artistes venu de la France entière pour embellir nos rues et transformateurs tels que Möka, Japhe, Beatoa, Atomik, Lüle, MG, Selor, Drastik et Gams.

Tout public Gratuit.

Découvrez le plan sur www.ville-ares.fr. .

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 18 01 65 mediationculturelle@ville-ares.fr

