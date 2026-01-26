Street art et graffitis à Uzerche Uzerche
Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23
La Graffeterie, un lieu pour le moins inattendu dans une cité médiévale. Après les hommes préhistoriques, à Lascaux, c’est aujourd’hui au tour des graffeurs d’orner les murs de l’ancienne papeterie d’Uzerche. À croire que de tout temps, la Vézère est une source d’inspiration !
Évadez-vous dans ce monde haut en couleur, entre tag, graffitis et véritables œuvres monumentales. Pour ceux qui le souhaitent, munis de bombes aérosols, et de craies de trottoir pour les enfants, essayez-vous à cet art urbain à la campagne !
Rendez-vous devant La Poste 19140 Uzerche
Tarifs Adultes 6€ Enfants de 6 à 15 ans 3€ Enfants de 0 à 5 ans gratuit. .
Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71 accueil@terresdecorreze.com
