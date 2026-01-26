Street Art et patrimoine au Petit Bayonne Bayonne
Street Art et patrimoine au Petit Bayonne
Square Léo Pouzac Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 11 – 11 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-17
2026-02-17
Entre Nive et Adour, explorez le quartier du Petit Bayonne au fil des fresques monumentales ou plus discrètes. Une visite insolite et à deux voix qui fait dialoguer art urbain et patrimoine. En partenariat avec le centre d’art associatif Kaxu. .
Square Léo Pouzac Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
English : Street Art et patrimoine au Petit Bayonne
