Street Art et patrimoine au Petit Bayonne Bayonne

Square Léo Pouzac Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Entre Nive et Adour, explorez le quartier du Petit Bayonne au fil des fresques monumentales ou plus discrètes. Une visite insolite et à deux voix qui fait dialoguer art urbain et patrimoine. En partenariat avec le centre d’art associatif Kaxu. .

