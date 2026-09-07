Street art et visite des puces de Saint-Ouen, Galerie Amarrage – Graffart, Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Street art et visite des puces de Saint-Ouen 18 – 20 septembre Galerie Amarrage – Graffart Seine-Saint-Denis

Visite en groupe de 20 personnes. Réservation obligatoire par mail.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Chaque année AMARRAGE & GRAFFART, deux associations, s’unissent pour les Journées européennes du patrimoine aux Puces de St Ouen. Visites des Marchés des Puces par les rues, un mélange d’art, de graffiti, des commerces … Une découverte !

Des ateliers sont aussi mis en place dans la cour de la Galerie 88, rue des Rosiers (face N°55).

Le plus grand marché d’art au monde nous livre ses secrets !

Galerie Amarrage – Graffart 88 rue des Rosiers 93400 Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 40 10 15 86 https://www.graffart.fr/ https://www.facebook.com/galerie.amarrage/ [{« type »: « email », « value »: « Graffart.asso@gmail.com »}] L’association, créée en 2010, offre un musée a ciel ouvert au cœur des puces de Saint-Ouen dans les rues… gratuitement … ouvert tous les jours, possibilités de visites privées, groupe, ateliers toutes tranches d’age… Bus 85 arret marché aux Puces / Métro 4 Porte de Clignancourt, Métro 13 & 14 Mairie de Saint-Ouen

Circuit urbain « Street art et visite des puces de Saint-Ouen »

©cedric.naimi / graffart