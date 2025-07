Street-Art Le Street Art au Sanitas Tours

Street-Art Le Street Art au Sanitas

40 Rue Galpin Thiou Tours Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-16 14:30:00

fin : 2026-02-28 16:00:00

Date(s) :

2025-07-16 2025-08-20 2025-09-17 2025-12-27 2026-01-31 2026-02-28

Sous la conduite d’un guide-conférencier, l’Office de Tourisme Tours Val de Loire et la ville de Tours proposent une visite « Street Art ».

Lauréat du budget participatif lancé en 2022 par la Ville de Tours, le collectif Blumonday a habillé de ses œuvres différents bâtiments du quartier du Sanitas. Points de repères pour les habitants ces lieux sont devenus œuvres d’art. Partez à la découverte de ce parcours artistique à ciel ouvert. 12 .

40 Rue Galpin Thiou Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 37 37

English :

The Tours Val de Loire Tourist Office and the city of Tours are offering a « Street Art » tour, led by a tour guide.

Winners of the participatory budget launched in 2022 by the City of Tours, the Blumonday collective has adorned various buildings in the Sanitas district with their work.

German :

Unter der Leitung eines Fremdenführers bieten das Office de Tourisme Tours Val de Loire und die Stadt Tours eine « Street Art »-Führung an.

Das Kollektiv Blumonday, Gewinner des Bürgerhaushalts, der 2022 von der Stadt Tours eingeführt wurde, hat verschiedene Gebäude im Sanitas-Viertel mit seinen Werken verkleidet.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo di Tours Val de Loire e la Città di Tours propongono un tour di « Street Art », condotto da una guida turistica.

Vincitori del bilancio partecipativo lanciato nel 2022 dalla Città di Tours, il collettivo Blumonday ha dipinto diversi edifici del quartiere Sanitas.

Espanol :

La Oficina de Turismo de Tours Val de Loire y la Ciudad de Tours proponen un recorrido de « Arte en la calle », dirigido por un guía turístico.

Ganadores del presupuesto participativo lanzado en 2022 por la Ciudad de Tours, el colectivo Blumonday ha pintado varios edificios del barrio de Sanitas.

L’événement Street-Art Le Street Art au Sanitas Tours a été mis à jour le 2025-07-11 par Tours Val de Loire Tourisme