Sous la conduite d’un guide-conférencier, l’Office de Tourisme Tours Val de Loire et la ville de Tours proposent une visite Street Art .

Lauréat du budget participatif lancé en 2022 par la Ville de Tours, le collectif Blumonday a habillé de ses œuvres différents bâtiments du quartier du Sanitas. Points de repères pour les habitants ces lieux sont devenus œuvres d’art. Partez à la découverte de ce parcours artistique à ciel ouvert. 12 .

40 Rue Galpin Thiou Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 37 37

The Tours Val de Loire Tourist Office and the city of Tours are offering a Street Art tour, led by a tour guide.

Winners of the participatory budget launched in 2022 by the City of Tours, the Blumonday collective has adorned various buildings in the Sanitas district with their work.

