Street Art Rendez-vous sur le parvis de l’église Saint Baudile Nîmes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Les étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, enfants de 11 à 16 ans, les habitants de Nîmes pour les visites de Nîmes.

Début : Dimanche 2025-04-05 18:30:00

2025-04-05 2025-06-11 2025-07-13 2025-07-27 2025-08-10 2025-08-24

Après la 12ème édition du festival de l’Expo de Ouf porté par l’association Le Spot, les murs des quartiers Gambetta et Richelieu se parent de nouvelles fresques.

English :

After the 12th edition of the Expo de Ouf festival organized by the Le Spot association, the walls of the Gambetta and Richelieu districts are decked out with new frescoes.

German :

Nach der 12. Ausgabe des vom Verein Le Spot getragenen Festivals Expo de Ouf schmücken sich die Wände der Viertel Gambetta und Richelieu mit neuen Fresken.

Italiano :

In seguito alla dodicesima edizione del festival Expo de Ouf, organizzato dall’associazione Le Spot, i muri dei quartieri Gambetta e Richelieu si arricchiscono di nuovi affreschi.

Espanol :

Tras la 12ª edición del festival Expo de Ouf, organizado por la asociación Le Spot, los muros de los barrios de Gambetta y Richelieu se adornan con nuevos frescos.

