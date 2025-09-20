Street Art Parc / Château de Candes Art & Spa Street Art Parc Candes-Saint-Martin

Street Art Parc / Château de Candes Art & Spa Street Art Parc Candes-Saint-Martin samedi 20 septembre 2025.

Street Art Parc / Château de Candes Art & Spa 20 et 21 septembre Street Art Parc Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Parcours à la découverte d’une soixantaine d’oeuvres de street art au coeur du Parc, classé, du Domaine du Château de Candes. Film de 9 minutes en début de visite. Livret-jeu « Chasse à l’art » remis aux visiteurs. Visite en autonomie, d’1 heure environ.

La visite des oeuvres, créées depuis 2019 au sein du parc de 5 hectares, permet également d’apercevoir le patrimoine architectural du Domaine : château du XIXe siècle et Tour du XVe siècle (non visitables), remparts, ancienne arène…

Animaux autorisés – Pique-nique sur place possible – Accès facilité pour les PMR (contacter l’Accueil)

Street Art Parc 46 route de Compostelle, 37500 Candes-Saint-Martin Candes-Saint-Martin 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 58 20 52 https://www.street-art-parc.com/fr https://www.instagram.com/streetartparc/;https://www.facebook.com/streetartparc/ Créé en 2019, le Street Art Parc vous transporte dans un monde où Art, Nature et Patrimoine se côtoient et s’apprivoisent. Les Oeuvres créées lors de résidences d’artistes annuelles donnent au parc, classé, aux arbres centenaires, une allure de musée à ciel ouvert. Parking à l’entrée du site.

Parcours à la découverte d’une soixantaine d’oeuvres de street art au coeur du Parc, classé, du Domaine du Château de Candes. Film de 9 minutes en début de visite. Livret-jeu « Chasse à l’art » remis…

Martin Baron