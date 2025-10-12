STREET ART RIDE Montpellier
STREET ART RIDE Montpellier dimanche 12 octobre 2025.
STREET ART RIDE
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault
Tarif : 39 – 39 – EUR
Début : 2025-10-12
2025-10-12
Venez nous rejoindre le DIMANCHE 12 OCTOBRE à 14h
Pour une Balade Inédite de 2h à travers le STREET ART MONTPELLIERAIN
39€ Tout Compris ( Vélo Electrique, Balade, Et Notre GUIDE)
Réservation www.montpelavelo.fr et Par Téléphone 07 43 16 49 28 07 43 16 49 55
Places limitées .
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 43 16 49 28
English :
Join us on SUNDAY OCTOBER 12 at 2pm
For a 2-hour stroll through MONTPELLIER STREET ART
German :
Begleiten Sie uns am SONNTAG, den 12. OKTOBER, um 14 Uhr
Für einen zweistündigen Spaziergang durch die STREET ART von MONTPELLIERAIN
Italiano :
Unisciti a noi DOMENICA 12 OTTOBRE alle 14.00
Per una passeggiata unica di 2 ore attraverso la MONTPELLIER STREET ART
Espanol :
Acompáñenos el DOMINGO 12 DE OCTUBRE a las 14:00 horas
Para un paseo único de 2 horas por MONTPELLIER STREET ART
L’événement STREET ART RIDE Montpellier a été mis à jour le 2025-10-03 par 34 OT MONTPELLIER