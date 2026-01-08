STREET ART RIDE Montpellier

STREET ART RIDE

Venez nous rejoindre le SAMEDI 10 JANVIER à 14h

Pour une Balade Inédite de 2h à travers le STREET ART MONTPELLIERAIN

39€ Tout Compris ( Vélo Electrique, Balade, Et Notre GUIDE)

Réservation www.montpelavelo.fr et Par Téléphone 07 43 16 49 28 07 43 16 49 55

Places limitées .

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 43 16 49 28

English :

Join us on SATURDAY JANUARY 10th at 2pm

For a unique 2-hour stroll through MONTPELLIER STREET ART

