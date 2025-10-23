STREET ART, VUE D’ENSEMBLE Montpellier

STREET ART, VUE D’ENSEMBLE Montpellier jeudi 23 octobre 2025.

STREET ART, VUE D’ENSEMBLE

30, allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2026-03-02

Date(s) :

2025-10-23 2025-11-01 2025-11-23 2025-12-01 2025-12-16 2026-01-07 2026-01-23 2026-02-14 2026-02-17 2026-03-02

Vélos qui semblent s’échapper des murs, mosaïques facétieuses, graffitis sur les toits et multiples collages décorent Montpellier au quotidien faisant de la ville un grand musée à ciel ouvert. Une question toutefois se pose est-ce de l’art ou du vandalisme ?

Vélos qui semblent s’échapper des murs, mosaïques facétieuses, graffitis sur les toits et multiples collages décorent Montpellier au quotidien faisant de la ville un grand musée à ciel ouvert. Une question toutefois se pose est-ce de l’art ou du vandalisme ?

Grace à nos guides conférenciers, parcourez les rues à la recherche de ces œuvres insolites, discrètes ou grandioses. Vous vous initierez aussi aux différentes techniques et codes du street art pour mieux comprendre ce phénomène et observer la ville d’un œil nouveau.

Rendez-vous 10 minutes avant à l’Office de Tourisme de Montpellier extérieur façade côté Esplanade Charles-de-Gaulle.

– Gratuités enfants moins de 6 ans accompagnés d’un parent, guides diplômés avec carte, détenteurs de la City Card.

– 1 adulte accompagné de 1 ou de 2 enfants maximum

– Visite interdite aux chiens de petite ou grande taille, sauf chien-guide.

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

30, allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English :

Bicycles that seem to escape from walls, facetious mosaics, graffiti on rooftops and a host of collages decorate Montpellier on a daily basis, turning the city into a vast open-air museum. But the question remains: is this art or vandalism?

German :

Fahrräder, die den Wänden zu entfliehen scheinen, verspielte Mosaike, Graffiti auf den Dächern und zahlreiche Collagen schmücken Montpellier im Alltag und machen die Stadt zu einem großen Freilichtmuseum. Es stellt sich jedoch die Frage, ob es sich dabei um Kunst oder Vandalismus handelt

Italiano :

Biciclette che sembrano fuoriuscire dai muri, mosaici maliziosi, graffiti sui tetti e una miriade di collage decorano quotidianamente Montpellier, trasformando la città in un immenso museo a cielo aperto. Ma la domanda rimane: si tratta di arte o di vandalismo?

Espanol :

Bicicletas que parecen escapar de las paredes, mosaicos traviesos, grafitis en los tejados y un sinfín de collages decoran Montpellier a diario, convirtiendo la ciudad en un inmenso museo al aire libre. Pero la pregunta sigue siendo: ¿se trata de arte o de vandalismo?

L’événement STREET ART, VUE D’ENSEMBLE Montpellier a été mis à jour le 2025-09-18 par 34 OT MONTPELLIER