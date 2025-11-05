STREET ARTS Valras-Plage

STREET ARTS Valras-Plage mercredi 5 novembre 2025.

STREET ARTS

2 Avenue Gambetta Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26

Street Arts créez une fresque avec l’artiste Philippe Olivot ! Participez à cette expérience artistique collective. Entrée libre.

Participez à l’atelier Street Arts avec l’artiste Philippe Olivot et contribuez à la création d’une fresque collective. Une expérience artistique unique pour exprimer votre créativité et découvrir le travail d’un artiste en direct. Entrée libre, ouverte à tous, petits et grands sont invités à laisser leur empreinte ! .

2 Avenue Gambetta Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 7 50 89 30 49 bcdvalras@wanadoo.fr

English :

Street Arts: create a fresco with artist Philippe Olivot! Take part in this collective artistic experience. Free admission.

German :

Street Arts: Gestalten Sie ein Fresko mit dem Künstler Philippe Olivot! Nehmen Sie an diesem kollektiven Kunsterlebnis teil. Freier Eintritt.

Italiano :

Street Arts: create un affresco con l’artista Philippe Olivot! Partecipate a questa esperienza artistica collettiva. Ingresso libero.

Espanol :

Arte en la calle: ¡crea un fresco con el artista Philippe Olivot! Participe en esta experiencia artística colectiva. Entrada gratuita.

