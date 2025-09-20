Street fishing Port de la Jonction Nevers

Port de la Jonction Chemin de Halage Nevers Nièvre

Début : 2025-09-20 07:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Le premier Street Fishing du club arrive ! Rendez vous le samedi 20 septembre de 7h à 18h à Nevers, aux bords de Loire et dans le bassin du Port de la Jonction.

C’est un concours individuel de pêche des carnassiers uniquement aux leurres, en 2 manches de 3h.

Les 2 manches de 3h sont prévues de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h.

Pour l’occasion, le camping de Nevers, Terracamps, situé à 300 m du point de rassemblement, peut accueillir les participants la veille avec réservation au préalable, l’occasion de profiter également, vendredi 19 septembre, d’une nocturne spécial carnassier avec plusieurs intervenants chez Pêche Tech, partenaire de l’événement.

Les inscriptions sont ouvertes (à partir de 14 ans avec autorisation parentale pour les mineurs) se font sur la page Facebook du club Évasion Pêche 58 ou auprès du partenaire du club, le magasin Pêche Tech, situé 3, quai de la Jonction.

Le tarif est de 40 €, avec sandwich et boisson entre les deux manches inclus. Lots pour tous les participants. .

Port de la Jonction Chemin de Halage Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

