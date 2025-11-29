Street game Urrugne
Street game Urrugne samedi 29 novembre 2025.
Street game
Place de la Mairie Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Un pouvoir magique caché protège Urrugne des attaques malveillantes. A vous de découvrir quel est ce pouvoir secret d’Urrugne !
Animé en basque.
Départ à 10h et 11h15 devant la mairie. .
Place de la Mairie Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine maitakult@gmail.com
