Street Session Stage de Danses Urbaines

Boulevard Franklin Roosevelt Issoudun Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Deux chorégraphes de renom Delphine Lemaitre Pro en Street Jazz et Jerky Jessy en Commercial, pour une journée intense avec 4 workshops pour apprendre, progresser et kiffer autour de la danse.

Ça mijotait au chaud depuis quelque temps… mais on peut enfin vous lâcher l’info le samedi 6 juin, la MELI organise une journée de stages de danses urbaines à Issoudun.

Et autant vous prévenir on vous a prévu du très lourd !

Débutants comme danseurs confirmés préparez-vous, ça va être une vraie dinguerie ! .

Boulevard Franklin Roosevelt Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 12 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two renowned choreographers Delphine Lemaitre Pro in Street Jazz and Jerky Jessy in Commercial, for an intense day with 4 workshops to learn, progress and enjoy dance.

L’événement Street Session Stage de Danses Urbaines Issoudun a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Pays d’Issoudun