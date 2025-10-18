Streetside Boogaloops Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris
Streetside Boogaloops Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris samedi 18 octobre 2025.
Dans un esprit de guinguette moderne et joyeux, ce spectacle de Soulful People met en scène 2 danseuses et un guitariste. Les chorégraphies métissées de danse jazz , swing et contemporaine intègrent des agrès lumineux (hula hoops, éventails et autres surprises ! )
Faire la fête à la bibliothèque, ça vous tente ?
Streetside vous propose un spectacle dynamique et coloré qui revisite avec audace le répertoire musical du jazz et du swing.
Le samedi 18 octobre 2025
de 16h00 à 17h15
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-18T19:00:00+02:00
fin : 2025-10-18T20:15:00+02:00
Date(s) : 2025-10-18T16:00:00+02:00_2025-10-18T17:15:00+02:00
Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris
+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr