Streetside Boogaloops Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris samedi 18 octobre 2025.

Dans un esprit de guinguette moderne et joyeux, ce spectacle de Soulful People met en scène 2 danseuses et un guitariste. Les chorégraphies métissées de danse jazz , swing et contemporaine intègrent des agrès lumineux (hula hoops, éventails et autres surprises ! )

Faire la fête à la bibliothèque, ça vous tente ?

Streetside vous propose un spectacle dynamique et coloré qui revisite avec audace le répertoire musical du jazz et du swing.

Le samedi 18 octobre 2025

de 16h00 à 17h15

gratuit Tout public.

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris

+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr