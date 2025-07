Stretching à la Forge, réservation en ligne La patinoire La Forge Châtellerault

Stretching à la Forge, réservation en ligne La patinoire La Forge Châtellerault mardi 8 juillet 2025.

Stretching à la Forge, réservation en ligne

La patinoire La Forge 3 rue Clément Krebs Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 13:10:00

fin : 2025-08-19 13:55:00

Date(s) :

2025-07-08 2025-07-10 2025-07-15 2025-07-17 2025-07-22 2025-07-24 2025-07-29 2025-07-31 2025-08-05 2025-08-07 2025-08-12 2025-08-14 2025-08-19 2025-08-21

Etirements, postures et assouplissements de l’ensemble du corps.

**Du 8 Juillet au 23 Août**

Groupe de 15 personnes maximum. Accompagnement d’un éducateur qualifié.

**Créneaux 45 minutes**: Tous les mardis 13h10-13h55 et tous les jeudis 10h45-11h30.

**Lieu**: La patinoire « La forge »

**Condition d’accès:** à partir de 15 ans.

**Réservation** et inscription en ligne. .

La patinoire La Forge 3 rue Clément Krebs Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : Stretching à la Forge, réservation en ligne

German : Stretching à la Forge, réservation en ligne

Italiano :

Espanol : Stretching à la Forge, réservation en ligne

L’événement Stretching à la Forge, réservation en ligne Châtellerault a été mis à jour le 2025-06-29 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne