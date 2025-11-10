Stretching La Coquille

lundi 10 novembre 2025.

Stretching

La Coquille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-10

fin : 2025-11-10

Date(s) :

2025-11-10

Pratique relaxante et bénéfique pour notre corps, le stretching aide à relâcher les tensions, permet un état de détente aussi bien corporel que mental tout en favorisant le renforcement musculaire. Cette pratique est accessible à toutes et tous.

La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Stretching

Relaxing and beneficial for the body, stretching helps relieve tension and promotes a state of physical and mental relaxation, while strengthening the muscles. Stretching is accessible to everyone.

German : Stretching

Stretching ist eine entspannende und wohltuende Übung für unseren Körper. Es hilft, Verspannungen zu lösen, sorgt für körperliche und geistige Entspannung und fördert gleichzeitig die Muskelstärkung. Diese Praxis ist für alle zugänglich.

Italiano :

Lo stretching è una forma di esercizio rilassante che fa bene all’organismo, aiutando a sciogliere le tensioni, a rilassare il corpo e la mente e a rafforzare i muscoli. Lo stretching è accessibile a tutti.

Espanol : Stretching

El estiramiento es una forma relajante de ejercicio que es bueno para el cuerpo, ya que ayuda a liberar tensiones, relajar el cuerpo y la mente y fortalecer los músculos. Los estiramientos están al alcance de todos.

L’événement Stretching La Coquille a été mis à jour le 2025-10-21 par Isle-Auvézère