Stretching

La Coquille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Pratique relaxante et bénéfique pour notre corps, le stretching aide à relâcher les tensions, permet un état de détente aussi bien corporel que mental tout en favorisant le renforcement musculaire. Cette pratique est accessible à toutes et tous.

Pratique relaxante et bénéfique pour notre corps, le stretching aide à relâcher les tensions, permet un état de détente aussi bien corporel que mental tout en favorisant le renforcement musculaire. Cette pratique est accessible à toutes et tous.

Le cours fera suite à la séance de pilates (sur inscription )

tarifs première séance 10 euros puis 11 euros si abonnement au trimestre , 10 euros pour les abonnements à l’année, 10 euros pour les personnes qui sont déjà inscrites à un cours de pilate .

La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 54 10 63 murielandree.philip@gmail.com

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English : Stretching

Relaxing and beneficial for the body, stretching helps relieve tension and promotes a state of physical and mental relaxation, while strengthening the muscles. Stretching is accessible to everyone.

L’événement Stretching La Coquille a été mis à jour le 2026-03-22 par Isle-Auvézère