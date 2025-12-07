Stretching musical dans un lieu exceptionnel Rouen

Stretching musical dans un lieu exceptionnel

Vivez une expérience … Apaisez votre corps et respirez la musique dans un lieu exceptionnel le Palais des Consuls !

Le stretching musical allie détente corporelle et écoute musicale. Lors d’un concert privé, laissez-vous porter par les notes de la violoncelliste Hélène Latour lors de cette séance de gymnastique douce proposée par Laurence du Planète Bien-Etre et Run and Visit. Assouplissements, respiration, postures et étirements au son des plus beaux morceaux classiques.

Le Palais des Consuls, ancienne Chambre de Commerce et d’Industrie quai de la Bourse à Rouen, héberge dorénavant le Novotel Rouen Centre Cathédrale.Bien que métamorphosé, le Palais des Consuls conserve des éléments remarquables du bâtiment la superbe fresque, le grand escalier majestueux et les lustres qui ornent le plafond de ce qui est désormais une grande salle avec vue sur la Seine.

10h Arrivée des participants

10h15 Début des festivités ‘ pour 45 mn de détente corporelle et musicale dans la Grande Salle des Consuls avec vue sur Seine

11h Un café ou thé et gourmandises vous sera offert par l’Hôtel après la séance. .

