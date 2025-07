Stretching sur la plage Plage du passous Agon-Coutainville

Stretching sur la plage

Plage du passous Avenue du Passous Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30 11:00:00

fin : 2025-07-30 12:00:00

Date(s) :

2025-07-30

Gymnastique douce basée sur des étirements des fibres musculaires.

* En cas de pluie la séance se déroulera au gymnase.

Plage du passous Avenue du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie

English : Stretching sur la plage

Gentle gymnastics based on stretching of muscle fibres.

* In case of rain the session will take place in the gym.

German :

Sanfte Gymnastik, die auf der Dehnung der Muskelfasern basiert.

* Bei Regen findet die Sitzung in der Turnhalle statt.

Italiano :

Ginnastica dolce basata sull’allungamento delle fibre muscolari.

* In caso di pioggia, la sessione si svolgerà in palestra.

Espanol :

Gimnasia suave basada en el estiramiento de las fibras musculares.

* En caso de lluvia, la sesión tendrá lugar en el gimnasio.

