Stromboli Bazaar TN.YON Oh! darling 26 Route Nationale Asquins Yonne

2025-06-28 20:30:00

2025-06-28

c’est un projet musical porté par un artiste originaire de Clamecy, qui a trouvé son écho à Rennes, où il continue d’explorer et documenter des sonorités sur Bandcamp ou Instagram, où se croisent expérimentations lo-fi et textures immersives, dans un esprit DIY résolument indépendant » et en style on peut partir sur « Lo-fi indie rock » !

Sofiane Boualia, est un artiste visuel et musical originaire de Clamecy, où il a grandi avant de s’installer à Paris. Nourri par les rythmes effervescents et les textures percussives, il compose des univers sonores où Batida, Bass music et énergie brute s’entrelacent. À travers ses sets intenses, il fusionne grooves frénétiques et nappes hypnotiques, transformant chaque performance en une expérience immersive et fiévreuse. Une invitation irrésistible à se laisser emporter par la danse. .

Asquins 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 86 53 90 ohdarlingbar@gmail.com

