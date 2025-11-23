Strong Doudou ! | Spectacle avec Aurélie Loiseau Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

ET TOI, TU L’AIMES COMMENT TON DOUDOU ? UN PEU, BEAUCOUP, PASSIONNEMENT, À LA FOLIE…



Strong doudou ! est un spectacle d’objets conçu comme un tour de piste, en hommage aux doudous du petit monde coloré et poétique d’Ilya Green. À plumes, à poils, gros ou petit, doux ou piquant…

Mon doudou… Il sent les chaussettes, non ? Pas du tout, il est une fleur et a un parfum violette. Il est tout râpé dans le cou, non ? Pas du tout, il est à la mode de chez nous. Il a des tâches sur son dos, non ? Pas du tout, c’est une cape de super héros. De toute façon, mon doudou c’est le plus beau, il chante et a des biscottos. Strong doudou !

Les doudous sont zazou, touche-à-tout, casse-coups, froufrous, et parfois même zoulous. Ce qui est sûr c’est qu’ils ont des choses à dire ! Dring ! Allo ? Oui ? C’est le doudou Canard de Edgard. Il a le cafard et va vous conter une histoire…

Le samedi 24 janvier | 10h30 et 11h15 De 18 mois à 5 ans

sur inscription

Durée : 30 min

Tour de chants, historiettes et manipulation d’objets textile, inspirés de l’univers d’Ilya Green

Le samedi 24 janvier 2026

de 10h15 à 10h45

gratuit Public tout-petits, enfants et adultes. A partir de 1 ans. Jusqu’à 5 ans.

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/